Суд в Москве 19 января начнет пересмотр дела об убийстве студентки МГИМО из Казахстана

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы 19 января приступит к пересмотру дела сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в суде.
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы 19 января приступит к пересмотру дела сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в суде.
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