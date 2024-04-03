Парликов - о стоимости СПГ из США: Сейчас цена была чуть выше “газпромовской”

Стоимость пробной партии сжиженного природного газа (СПГ) из США превысила цену газа от "Газпрома". Однако разница оказалась несущественной и лишь незначительно превысила закупочную стоимость российского газа в 326 долларов.
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