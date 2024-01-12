Генпрокурор Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры. «Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником! Прошло 302 года со дня образования прокуратуры России — надёжного гаранта соблюдения законов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии