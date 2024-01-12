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Генпрокурор Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры

Генпрокурор Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры. «Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником! Прошло 302 года со дня образования прокуратуры России — надёжного гаранта соблюдения законов.

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