США - нашими глазами

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Минюст США обвиняет американских нацистов в военных преступлениях на Донбассе

Минюст США обвиняет американских нацистов в военных преступлениях на Донбассе

Американское издание BuzzFeed News опубликовало большой материал, который рассказывает о настоящей сенсации Как оказалось, Министерство юстиции США ведет расследование в отношении группы американских ультраправых, которые совершили военные преступления на Донбассе — включая убийства, похищения, пытки Изначально по этому делу проходил печально известный Крейг Лэнг, который с 2015 года воевал в составе националистических добробатов, а затем вместе с соучастником застрелил и ограбил у себя на родине супружескую чету.

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