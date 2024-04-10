РЕН ТВ готовит к премьере исторический сериал "Операция "Карпаты"

80 лет исполнилось со дня освобождения Одессы от гитлеровцев. Красная Армия тактически переиграла немцев и заставила бежать, а вот с их приспешниками, украинскими нацистами, после Великой Отечественной войны пришлось бороться еще несколько лет.
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