Белоусов заявил об активном расширении военного сотрудничества между РФ и КНДР

t.me/Минобороны России Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в военной сфере активно расширяется, сообщил российский министр обороны Андрей Белоусов в ходе переговоров с коллегой из КНДР Но Гван Чхолем.
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