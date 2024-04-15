Новосибирский суд вынес приговор известному бодибилдеру из Казахстана

В Новосибирской области суд вынес приговор гражданину Казахстана Тимофею Мошкову. Профессиональный спортсмен обвинялся в контрабанде сильнодействующих веществ, которые он пытался провезти через границу в Новосибирск.
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