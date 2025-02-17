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Царьград

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Дефицит лодок. Большой прорыв у Новосёлки: Тревожные вести с фронтов СВО от военкоров

Дефицит лодок. Большой прорыв у Новосёлки: Тревожные вести с фронтов СВО от военкоров

Военкоры сообщили тревожные вести с фронтов СВО. Поступает информация о дефиците лодок у наших войск, а Южнее Покровска ВСУ постоянно ведут контратаки.

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