МИД КНДР: НАТО обостряет обстановку в мире и вызывает мировую гонку вооружений

Корейская Народно-Демократическая Республика решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО, принятую в Вашингтоне, и считает ее программой конфронтации, которая может привести к третьей мировой войне.
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