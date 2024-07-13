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МИД КНДР: НАТО обостряет обстановку в мире и вызывает мировую гонку вооружений

МИД КНДР: НАТО обостряет обстановку в мире и вызывает мировую гонку вооружений

Корейская Народно-Демократическая Республика решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО, принятую в Вашингтоне, и считает ее программой конфронтации, которая может привести к третьей мировой войне.

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