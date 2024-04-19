В облцентре ремонт подземных переходов планируют закончить раньше срока

Глава Смоленска проверил ход ремонта подземных переходов и сообщил об установке в них камер видеонаблюдения Ремонт подземных пешеходных переходов на площади Победы и Колхозной площади Смоленска могут завершить раньше срока.
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