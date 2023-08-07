Неспешный разговор

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Читал ли Шпенглер Достоевского?

Читал ли Шпенглер Достоевского?

Или почему мы другие Совсем недавно тема «мы и они, и почему мы другие» в основном циркулировала в теоретических плоскостях, опираясь лишь на исторические примеры, плотно сокрытые десятилетиями мирной жизни.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр. Очень правильно всё написано. На мой взгляд очень верно вот это:&quot;...народ, тоскующий по своей собственной жизненной форме, по своей собственной религии, по своей собственной будущей истории.&quot; А так же необходимо добавить к &quot;И если завтра эскалация достигнет уровня, который поставит под сомнение само существование России, уже весь мир однозначно вздрогнет от тех самых «русской души» и «русского духа», которые ничто не остановит, как невозможно остановить много-многотонный айсберг,....&quot; и там дальше. Здесь необходимо добавить, что эти ребята оказываются беззащитными( в какой-то степени), приходя сюда и сталкиваясь с внутренним врагом: https://dzen.ru/a/ZM9xTSZ7ajH0Td7i Здесь именно нам необходимо найти возможность(пока может быть информационно) сделать так, чтобы этого в принципе не было, хотя еще прецеденты были после вывода наших войск из Афганистана. Всем всего доброго.
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20 час.
Александр Иноземцев
&quot;Если хочешь быть счастливым, будь им&quot; Козьма Прутков
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14 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр. Да я, собственно говоря, не за себя: сам, вроде как, ни в чём особом не нуждаюсь. За детей и внуков Душа не спокойна: &quot;Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен!&quot; (Конфуций) Всего доброго.
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1 час.

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