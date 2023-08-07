Читал ли Шпенглер Достоевского?

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр. Очень правильно всё написано. На мой взгляд очень верно вот это:"...народ, тоскующий по своей собственной жизненной форме, по своей собственной религии, по своей собственной будущей истории." А так же необходимо добавить к "И если завтра эскалация достигнет уровня, который поставит под сомнение само существование России, уже весь мир однозначно вздрогнет от тех самых «русской души» и «русского духа», которые ничто не остановит, как невозможно остановить много-многотонный айсберг,...." и там дальше. Здесь необходимо добавить, что эти ребята оказываются беззащитными( в какой-то степени), приходя сюда и сталкиваясь с внутренним врагом: https://dzen.ru/a/ZM9xTSZ7ajH0Td7i Здесь именно нам необходимо найти возможность(пока может быть информационно) сделать так, чтобы этого в принципе не было, хотя еще прецеденты были после вывода наших войск из Афганистана. Всем всего доброго.