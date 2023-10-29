Дождется ли Россия «зарплатной революции»?

Для того чтобы Россия была сильной экономической державой, то это могут сделать не пришлые, а свой Русский народ. А то что в России не хватает рабочих рук это миф. В СССР более 75 % трудоспособного населения работали в реальном секторе экономики, а сейчас около 17%. Так что пора перестраивать политику в распределении трудовых ресурсов и делать упор не на "эффективных" менеджеров и неоправданного их количества, а высококлассных профессионалах и специалистах в сфере производства.

Вадим Кузнецов

Для начала, неплохо бы мотивировать отечественного работника на работу. Например, через индексацию зарплаты. Для того, чтобы привлекать квалифицированный персонал, нужно иметь, кого привлекать. С "реформами" профессионального образования и уничтожения престижа рабочих, технических и инженерных профессий (в пользу "юристов", "экономистов" и особенно "мээээнеджеров") с такими кадрами объективно проблема. А на их подготовку нужно от 4 до 7 лет. И за полторы копейки такие люди работать не пойдут. Условными таджиками их не заменишь, этим лом - и то доверить страшно. На предприятиях дорабатывают последние остатки людей еще с советским стажем, обладающие квалификацией и опытом. Их уход, вместе с этим невероятно ценным капиталом, станет катастрофой для страны. Задержать их на рабочих местах, хотя бы для передачи опыта, можно было бы подъемом уровня оплаты труда. Но наш нелепо жадный работодатель на такой шаг никогда не пойдет.