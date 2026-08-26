Нарколог Василий Шуров напомнил историю с белым порошком у лидеров ЕС, комментируя новости о том, что экс-премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон в 2022 году убедили бывшего канцлера Германии Олафа Шольца поддержать планы о вступлении Украины в Евросоюз, угостив его вином.