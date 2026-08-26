Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 432 подписчика

Врач Шуров напомнил историю с белым порошком после алкоскандала с Шольцем

Врач Шуров напомнил историю с белым порошком после алкоскандала с Шольцем

Нарколог Василий Шуров напомнил историю с белым порошком у лидеров ЕС, комментируя новости о том, что экс-премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон в 2022 году убедили бывшего канцлера Германии Олафа Шольца поддержать планы о вступлении Украины в Евросоюз, угостив его вином.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии