"Усилена вербовочная работа международных террористических организаций среди мигрантов из Центральной Азии для формирования террористических ячеек в различных регионах страны.
«Западные спецслужбы используют миграцию для решения задачи по дестабилизации России»
Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
И не только из средней Азии , но и Азербайджана, Армении уже и из Абхазии.
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эта фадн вражеская организация уже проплаченная англосаксами, или это кому-то не понятно????? Россия Родина для народов и национальностей проживших на её территории 1000 лет и более, а что касается сразии, то они жили в одном с нами СССР 70 лет, мы РСФСР подняли их из нищеты, а они в 90-х "отблагодарили" убийствами грабежами и так далее по отношению к русскому народу. СССР, которого уже нет, и за 30 лет в этих странах взрощена террористическая субстанция, которая представляет огромную угрозу для России и коренного народа!!!! Не понимать это, значит быть дебилом или врагом России!!!!
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1 час.
Александр Невельский
Сколько же проплаченных Западом врагов окопалось в "элитках" России?! Когда разгонят всю эту вражескую шушеру, наводняющую Россию враждебным стадом полудиких мигрантов?!
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1 час.
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