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«Западные спецслужбы используют миграцию для решения задачи по дестабилизации России»

«Западные спецслужбы используют миграцию для решения задачи по дестабилизации России»

"Усилена вербовочная работа международных террористических организаций среди мигрантов из Центральной Азии для формирования террористических ячеек в различных регионах страны.

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Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
И не только из средней Азии , но и  Азербайджана, Армении уже и из Абхазии.
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эта фадн вражеская организация уже проплаченная англосаксами, или это кому-то не понятно????? Россия Родина для народов и национальностей проживших на её территории 1000 лет и более, а что касается сразии, то они жили в одном с нами СССР 70 лет, мы РСФСР подняли их из нищеты, а они в 90-х &quot;отблагодарили&quot; убийствами грабежами и так далее по отношению к русскому народу. СССР, которого уже нет, и за 30 лет в этих странах взрощена террористическая субстанция, которая представляет огромную угрозу для России и коренного народа!!!! Не понимать это, значит быть дебилом или врагом России!!!!
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1 час.
Александр Невельский
Сколько же проплаченных Западом врагов окопалось в  &quot;элитках&quot; России?! Когда разгонят всю эту вражескую шушеру, наводняющую Россию враждебным стадом полудиких мигрантов?!
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1 час.

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