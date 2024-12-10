«Западные спецслужбы используют миграцию для решения задачи по дестабилизации России»

МП

Михаил Пантюхин

Эта фадн вражеская организация уже проплаченная англосаксами, или это кому-то не понятно????? Россия Родина для народов и национальностей проживших на её территории 1000 лет и более, а что касается сразии, то они жили в одном с нами СССР 70 лет, мы РСФСР подняли их из нищеты, а они в 90-х "отблагодарили" убийствами грабежами и так далее по отношению к русскому народу. СССР, которого уже нет, и за 30 лет в этих странах взрощена террористическая субстанция, которая представляет огромную угрозу для России и коренного народа!!!! Не понимать это, значит быть дебилом или врагом России!!!!