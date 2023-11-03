Астана примет юбилейный саммит Организации тюркских государств

В столице Казахстана Астане состоится 10-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ), на котором будут обсуждаться вопросы сотрудничества в различных сферах, а также перспективы палестино-израильского урегулирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии