Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

На площадке создан комплекс из 21 мастерской и лаборатории Мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин открыли инновационную площадку практической подготовки столичных колледжей в индустриальном парке «Руднево».
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