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Кеннеди-младший: Ослабление России противоречит интересам США

Кеннеди-младший: Ослабление России противоречит интересам США

Соединенным Штатам Америки будет выгоднее завершить конфликт на Украине как можно скорее. Такое мнение в интервью изданию Responsible Statecraft выразил Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США.

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