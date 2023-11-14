Кеннеди-младший: Ослабление России противоречит интересам США

Соединенным Штатам Америки будет выгоднее завершить конфликт на Украине как можно скорее. Такое мнение в интервью изданию Responsible Statecraft выразил Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США.
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