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Регионы России

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Лето 2027 года в России ожидается прохладным и дождливым из-за Эль-Ниньо

Лето 2027 года в России ожидается прохладным и дождливым из-за Эль-Ниньо

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости сообщил, что лето 2027 года в России будет прохладным и дождливым под влиянием климатического явления Эль-Ниньо.

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