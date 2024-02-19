В Иванове власти переименуют 5-й Московский проезд в улицу Героя России Мосина

На учебных заведениях областного центра появятся три мемориальных доски в память об участниках СВО.На сайте ивановской городской думы опубликован проект решения о переименовании 5-го Московского проезда в улицу Героя России Мосина.
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