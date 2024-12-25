За что в Екатеринбурге задержали депутата и сотрудника ФСБ? Первые подробности скандального дела

Андрей Зашляпин несколько лет был главой Среднеуральска, задержанный капитан курировал азербайджанскую диаспоруСтали известны первые подробности уголовного дела, по которому в Екатеринбурге задержаны бывший мэр, а теперь депутат гордумы Среднеуральска, Андрей Зашляпин, и капитан ФСБ, который курировал азербайджанскую диаспору.