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За что в Екатеринбурге задержали депутата и сотрудника ФСБ? Первые подробности скандального дела

За что в Екатеринбурге задержали депутата и сотрудника ФСБ? Первые подробности скандального дела

Андрей Зашляпин несколько лет был главой Среднеуральска, задержанный капитан курировал азербайджанскую диаспоруСтали известны первые подробности уголовного дела, по которому в Екатеринбурге задержаны бывший мэр, а теперь депутат гордумы Среднеуральска, Андрей Зашляпин, и капитан ФСБ, который курировал азербайджанскую диаспору.

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Комментарии
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Амара Карпова
СТЫД и ПОЗОР🤮💩Сталина не хватает😥
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16 час.

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