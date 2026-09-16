Медведев назвал создание системы равноправных ценностей миссией России

Создание в мире системы равноправных ценностей является исторической миссией России. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
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