Общественная палата предложила сделать среду полувыходным днем

Владислав Гриб, замсекретаря Общественной палаты России, предложил ввести полувыходной день в среду для снижения нагрузки на школьников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Они сбежали обра...
- Русские не идут -...
- Президент Монголи...
А почему только для школьников? Я тоже хочу "полуотдыхать" по средам!