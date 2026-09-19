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FiNE NEWS

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Как разговаривать с человеком, который пьёт: советы врача, которые действительно работают

Когда близкий человек постепенно скользит в алкоголизм, это ломает душу. Он ещё ходит на работу, выполняет обязанности, но вы видите, как всё остальное рушится на глазах.

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