Как разговаривать с человеком, который пьёт: советы врача, которые действительно работают

Когда близкий человек постепенно скользит в алкоголизм, это ломает душу. Он ещё ходит на работу, выполняет обязанности, но вы видите, как всё остальное рушится на глазах.
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