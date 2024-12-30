Двор дома на Стачек после публикации на Мойке78 зачистили от мусора. Невский экологический оператор показал фото наведенной чистоты к утру 30 декабря.
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Двор дома на Стачек после публикации на Мойке78 зачистили от мусора. Невский экологический оператор показал фото наведенной чистоты к утру 30 декабря.