ЕР набирает на выборах в ГД 57,23% после обработки 16,56% протоколов

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу с 57,23% после того, как были обработаны 16,56% протоколов.
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