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Вашингтонские ястребы забеспокоились

Вашингтонские ястребы забеспокоились

Впереди визит китайского лидера в США, с которым у Трампа пройдут очень непростые переговоры. Нужно продлевать действие торгового перемирия и уговаривать китайцев поставлять больше дефицитных редкоземельных металлов на американский рынок.

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