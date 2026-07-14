Очевидцы описали атаку на один из крупнейших НПЗ юга России

Жители Северского района Краснодарского края, в котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) юга России Афипский, рассказали, что во время налета дронов у них трясло дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии