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Очевидцы описали атаку на один из крупнейших НПЗ юга России

Очевидцы описали атаку на один из крупнейших НПЗ юга России

Жители Северского района Краснодарского края, в котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) юга России Афипский, рассказали, что во время налета дронов у них трясло дома.

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