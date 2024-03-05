В прокуратуре Орловской области состоялся совместный с омбудсменом личный прием предпринимателей

5 марта в прокуратуре Орловской области состоялся личный прием предпринимателей. Орловский бизнес-омбудсмен совместно с прокурором Орловской области провели личный прием, по результатам рассмотрения ранее поступившего обращения восстановлены права хозяйствующего субъекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии