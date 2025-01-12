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Саломе Зурабишвили будет продвигать идею войны Грузии с Россией

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая получает стипендию от американского Института Маккейна, будет продвигать идею о необходимости военного конфликта между Грузией и Россией на различных конференциях, сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.

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