How Ukraine Put Russia on the Backfoot

Ukraine’s expanding use of drones at all ranges has changed the war’s momentum. This episode examines how Kyiv is reaching deeper into Russian territory, disrupting operations and logistics as well as energy infrastructure.
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