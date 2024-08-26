Алтайский астролог предсказал Павлу Дурову "сделку с дьяволом" и "покушение"

По его словам, Дуров слишком много на себя взял и немного забыл о рамках дозволенного в мире Алтайский астролог Алексей Шипунов заявил, что основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в октябре 2024 года предстоят переговоры и соглашения, которые не дают никаких гарантий и больше похожи на сделку с дьяволом.