Туризм на Южном Урале принёс 22,4 млрд рублей за 7 месяцев

На конференции «Развитие туризма в Челябинской области» руководитель Главного управления координации развития туризма региона Анастасия Понькина привела данные о доходах коллективных средств размещения: за первое полугодие они составили 6,99 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее.
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