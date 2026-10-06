Туризм на Южном Урале принёс 22,4 млрд рублей за 7 месяцев

На конференции «Развитие туризма в Челябинской области» руководитель Главного управления координации развития туризма региона Анастасия Понькина привела данные о доходах коллективных средств размещения: за первое полугодие они составили 6,99 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее.