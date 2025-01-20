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Эксперт развеял два популярных мифа о фитнесе

Эксперт развеял два популярных мифа о фитнесе

Эксперт Эдуард Каневский развеял два популярных мифа о фитнесе. Его слова приводит «Москва 24». Во-первых, Каневский назвал ошибочным мнение о том, что ходить в тренажерный зал можно только после похудения.

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