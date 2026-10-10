Как превратить обычную кухню в самое тёплое место дома: 10 работающих приёмов

Замечали ли вы, что в некоторых домах кухня становится точкой притяжения, где хочется задержаться подольше, а в других — лишь функциональным помещением, откуда хочется быстрее уйти? Дело почти никогда не в площади или стоимости гарнитура.
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