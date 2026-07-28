Огромная Оленья Луна взойдёт над Новосибирском 29 июля

Максимальной освещённости лунный диск достигнет 29 июля в 21:36 по новосибирскому времени. В этот момент Луна будет находиться напротив Солнца относительно Земли, а её поверхность будет полностью освещена.
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