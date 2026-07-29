Дачников ждут новые правила. Что изменится в СНТ

Оформлять общее имущество в СНТ могут разрешить по новым правилам.Росреестр подготовил законопроект, который может изменить порядок оформления общего имущества в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).
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