Борцы вольного стиля стали чемпионами на международном турнире

Борцы вольного стиля Леонид Колесник (61 кг), Сергей Лупашко (65 кг), Василий Дьякон (74 кг) и Евгений Михалчан (86 кг) стали чемпионами международного турнира «Мемориал Маттео Пелликоне», который проходил в городе Сассари, Италия.
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