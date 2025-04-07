Командир Бадмажапов: ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен

Во время операции по установлению контроля над населённым пунктом Успеновка на красноармейском направлении пятеро украинских военнослужащих предприняли попытку сложить оружие и сдаться, однако были ликвидированы огнём своих же соратников, как сообщил командир батальона группировки «Центр» Даба Бадмажапов в комментарии РИА Новости.