ТАСС: МИД Ирана сообщил об отказе Болгарии, Украины и Британии помогать США

Болгария, Великобритания и Украина заявили, что не будут участвовать в войне против Ирана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в эфире государственного телеканала, передает ТАСС.
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