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Почему аристократы выстраивались в очередь к «последнему придворному художнику» Филипу де Ласло

Почему аристократы выстраивались в очередь к «последнему придворному художнику» Филипу де Ласло

  В истории искусства не часто встречались придворные живописцы, к которым едва ли не в «живую очередь» выстраивались коронованные особы и аристократическая знать всех рангов, чтобы стать счастливыми обладателями собственного живописного портрета.

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Нина Синельникова
Употреблю слово смешное, но здесь очень точное - Потрясающе!
ТОМАС СУХОТИН
Спасибо, мастер...👍
Елена Мамонова
шикарные портреты
zorbel белкин
Гений портрета!

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