Почему аристократы выстраивались в очередь к «последнему придворному художнику» Филипу де Ласло

В истории искусства не часто встречались придворные живописцы, к которым едва ли не в «живую очередь» выстраивались коронованные особы и аристократическая знать всех рангов, чтобы стать счастливыми обладателями собственного живописного портрета.
В истории искусства не часто встречались придворные живописцы, к которым едва ли не в «живую очередь» выстраивались коронованные особы и аристократическая знать всех рангов, чтобы стать счастливыми обладателями собственного живописного портрета.
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