Обвиняемый в отмывании денег экс-менеджер банка вернёт государству 16 млн рублей

Бывший сотрудник банка получил пять лет колонии, а его напарник — три года условно. Прокурор Красногвардейского района Петербурга обратилась в суд с иском о взыскании более 16 млн рублей, полученных в результате незаконной деятельности экс-сотрудников банка — Владимира Загрядского и Никиты Вайля.