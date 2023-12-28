Обвиняемый в отмывании денег экс-менеджер банка вернёт государству 16 млн рублей

Бывший сотрудник банка получил пять лет колонии, а его напарник — три года условно. Прокурор Красногвардейского района Петербурга обратилась в суд с иском о взыскании более 16 млн рублей, полученных в результате незаконной деятельности экс-сотрудников банка — Владимира Загрядского и Никиты Вайля.
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