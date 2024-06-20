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"Ресурсы. Производительность. Эффективность": ГК МОСИНЖПРОЕКТ и ГК ПМСОФТ проведут совместную сессию

"Ресурсы. Производительность. Эффективность": ГК МОСИНЖПРОЕКТ и ГК ПМСОФТ проведут совместную сессию

3 и 4 июля, в самом сердце Москвы, в «Доме на Брестской» пройдут две клубные встречи бизнеса и HRD, на которых будут разобраны кейсы повышения производительности в крупных строительных проектах: уровень проектных команд, много практик, проверенные инструменты и технологии, последние разработки цифровых решений под ключевые задачи управления проектами.

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