Силовики нашли девочек-подростков, которые жестоко избивали других школьниц. Ранее в соцсетях появились ужасающие кадры, на которых школьницы на глазах у своих подруг били ровесниц.
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