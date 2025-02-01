В Рязанской области в городе Касимове продают усадьбу Баркова – объект культурного наследия

В Касимове, на живописной Набережной улице, дом №21, расположилось уникальное историческое здание – «Дом Барковых», выставленное на продажу официальным агентством РФ по реализации земли и объектов недвижимости.
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