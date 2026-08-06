У побережья Филиппин зафиксировали землетрясение

У побережья Филиппин произошло землетрясение. Об этом отчиталась Геологическая служба США (USGS). Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 40 километрах к юго-западу от провинции Сарангани, где проживает порядка 7,5 тысячи человек.