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Обладатель Суперкубка России Глушаков назвал доступность главным достижением московского спорта

Обладатель Суперкубка России Глушаков назвал доступность главным достижением московского спорта

Чемпион страны по футболу отметил, что в столице проходят тысячи бесплатных мероприятийЧемпион России по футболу, обладатель Суперкубка России, лучший игрок РФПЛ сезона 2016/17 Денис Глушаков заявил, что главное достижение московского спорта — его доступность.

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