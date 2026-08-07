Обладатель Суперкубка России Глушаков назвал доступность главным достижением московского спорта

Чемпион страны по футболу отметил, что в столице проходят тысячи бесплатных мероприятийЧемпион России по футболу, обладатель Суперкубка России, лучший игрок РФПЛ сезона 2016/17 Денис Глушаков заявил, что главное достижение московского спорта — его доступность.