Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в результате ДТП погиб человек, еще трое пострадали. Как сообщили в субботу, 6 января, в краевой Госавтоинспекции, авария произошла на 18-м км автодороги Комсомольск-на-Амуре — Солнечный.
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