7 диет, которые точно работают

Специалисты проанализировали самые актуальные и выбрали лучшие фото: Getty Images«Чудодейственных» диет сегодня столько, что от одного перечисления может закружиться голова: кетодиета, палеодиета, интервальное голодание… Но не все эти режимы питания всем подходят.
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