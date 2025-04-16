7 диет, которые точно работают

Специалисты проанализировали самые актуальные и выбрали лучшие фото: Getty Images«Чудодейственных» диет сегодня столько, что от одного перечисления может закружиться голова: кетодиета, палеодиета, интервальное голодание… Но не все эти режимы питания всем подходят.