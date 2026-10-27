Журналист, который не освещает мировые события, а формирует их, ломает американские стереотипы о России и Путине Игорь Землянский На фото: американский журналист и ведущий канала «The Tucker Carlson Show» Такер Карлсон (Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press) Известный американский журналист и ведущий канала «The Tucker Carlson Show» Такер Карлсон давно перестал быть просто медийной фигурой.
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