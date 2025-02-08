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За что? 70-летнего пенсионера посадили за случайное убийство наркомана, ворвавшегося в детский лагерь отдыха

За что? 70-летнего пенсионера посадили за случайное убийство наркомана, ворвавшегося в детский лагерь отдыха

40-летний наркоман напал на охранника с разбитой бутылкой в виде "розочки" и намекал отдыхающим детям на угрозу расправы.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Правосудие по- русски... Ну и почему наши русские обыватели наивно удивляются, что русские никогда не приходят друг другу на помощь? Все просто: Никто не хочет сесть на 6 лет за убийство наркомана, который приставил к детскому горлу розочку. Власть разрешает своим гражданам только один вид самозащиты: Встать по стойке «смирно» и молча терпеть издевательства и побои. И это- не глупость власти! Это вполне осознанная политика! Власть старательно делает из Народа народное стадо. Потому, что перед стадом не нужно отчитываться. Перед стадом власть всегда права, что бы она ни сделала. Стадо можно погнать в любую, угодную власти, сторону. Одного только не желает понимать власть: Такое народное стадо и власть не будет защищать! И мятеж Пригожина это доказал.
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